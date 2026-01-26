Begin typing your search above and press return to search.
    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വി​ന് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്. ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സാം ​മോ​സ്റ്റി​ൻ​ക്കും ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ആ​സ്‌​ത്രേ​ലി​യ​യു​മാ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും, പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ ഈ ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​വും സു​ൽ​ത്താ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    എം​ബ​സി​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ​​ഡേ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. അ​ൽ​ഖു​വൈ​റി​ലെ എം​ബ​സി പ​രി​സ​ര​ത്ത് രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​താ​ക​യു​യ​ർ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 6.45 ഓ​ടെ എ​ത്തി​ച്ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ –ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച ഇ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ലാ​ണ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ദി​ച്ച ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ ക​രു​ത്താ​ർ​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ യാ​ത്ര​യെ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ധു​നി​ക തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, സ​ജീ​വ​മാ​യ സം​രം​ഭ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ന്നി​വ ഇ​ന്ത്യ​യെ പു​തി​യ വി​ക​സ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചാ​ന്ദ്ര​ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം മു​ത​ൽ ‘ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ ഫാ​ർ​മ​സി’ എ​ന്ന വി​ശേ​ഷ​ണം വ​രെ, ആ​ത്മ​നി​ർ​ഭ​ർ ഭാ​ര​ത് എ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ഇ​ന്ത്യ​യെ 2047ഓ​ടെ വി​ക്സി​ത് ഭാ​ര​ത് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യും ആ​ഗോ​ള ന​വീ​ക​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യും ഇ​ന്ത്യ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ-​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി, ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ നാ​ഗ​രി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, സ​മു​ദ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച​താ​യി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ -ഒ​മാ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദോ​ത്സ​വ​മാ​യ മൈ​ത്രി പാ​ർ​വ് ഈ ​ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ​മു​ദ്ര​വാ​ണി​ജ്യ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ ച​രി​ത്ര​വും പാ​കി​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബ​ന്ധം നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. 2025 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പു​തി​യ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പി​ന്നി​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ -ഒ​മാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ (സി​പ) ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം തു​റ​ന്നു. വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വ്യാ​പാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൃ​ഷി, നി​ർ​മാ​ണം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സി​പ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

