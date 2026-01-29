Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 12:26 PM IST

    സീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    സീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    സീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന റി​പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: സീ​ബ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ റി​പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​എം.​സി പ്ര​സി​ഡി​ന്റ് സു​ധാ​ൻ സു​കു​മാ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​സി​ഗ്‌​നി തൈ​വ​ർ​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ, അ​ഭി​ഷേ​ക് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്‌​കൂ​ൾ ഗാ​യ​ക സം​ഘം ആ​ല​പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം, സം​ഘ​നൃ​ത്തം, നാ​ട​കം എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ല​ക്‌​സ് സി. ​ജോ​സ​ഫ്, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ധ്യാ​പ​കേ​ത​ര ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

