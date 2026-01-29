ദാർസൈത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ദാർസൈത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യയുടെ 77ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷാലിമാർ മൊയ്തീൻ മുഖ്യാതിഥിയായി.
മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. ‘ഏക് സ്വർ, ഏക് ഭാരത്’ എന്ന ദേശഭക്തിഗാനം , ‘ദേശ് ഭക്തി നൃത്യ’ കഥക് നൃത്താവിഷ്കാരം, ‘സംവിധാൻ: മേരി താഖത്’ നൃത്തനാടകം എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് ബോയ് ആര്യൻ പ്രദീപ് സ്വാഗതവും ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് ഗേൾ നക്ഷത്ര രാജേഷ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടികൾക്ക് പിന്നാലെ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ‘ബ്രഷ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട്’ എന്ന പേരിൽ നാലാമത് കലാപ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന 300-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചിത്രങ്ങളും കലാസൃഷ്ടികളുമാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അൽ സഹ്റാ കോളജ് ഫോർ വുമൺസിലെ ഡിസൈൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. സഈദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ വഹൈബി പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
