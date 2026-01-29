Begin typing your search above and press return to search.
    ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ലി​മാ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. ‘ഏ​ക് സ്വ​ർ, ഏ​ക് ഭാ​ര​ത്’ എ​ന്ന ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​നം , ‘ദേ​ശ് ഭ​ക്തി നൃ​ത്യ’ ക​ഥ​ക് നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​രം, ‘സം​വി​ധാ​ൻ: മേ​രി താ​ഖ​ത്’ നൃ​ത്ത​നാ​ട​കം എ​ന്നി​വ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ആ​ര്യ​ൻ പ്ര​ദീ​പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഹെ​ഡ് ഗേ​ൾ ന​ക്ഷ​ത്ര രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ‘ബ്ര​ഷ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​യോ​ണ്ട്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ നാ​ലാ​മ​ത് ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വ​രെ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന 300-ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ൽ സ​ഹ്റാ കോ​ള​ജ് ഫോ​ർ വു​മ​ൺ​സി​ലെ ഡി​സൈ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

