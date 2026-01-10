Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    10 Jan 2026
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:41 PM IST

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ​ർ എ​ങ്ങോ​ട്ട്?

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ​ർ എ​ങ്ങോ​ട്ട്?
    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഒ​രു ച​രി​ത്ര​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളും താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ൾ പ​ര​സ്യ​മാ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മീ​പ​കാ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​വ​ർ​ണ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി വ​ള​ർ​ന്ന ഒ​രു ജ​ന​ത​യെ, അ​തേ ആ​ശ​യ​ധാ​ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മ​ന കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​തെ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ​ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ധ​ർ​മ പ​രി​പാ​ല​ന യോ​ഗം (എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി) പോ​ലെ​യു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക നേ​തൃ​ത്വം പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​ല​തു​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തോ​ടും വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളോ​ടും മൃ​ദു​സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​ത് കേ​വ​ലം രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ ഒ​രു നീ​ക്ക​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ‘ഒ​രു ജാ​തി, ഒ​രു മ​തം, ഒ​രു ദൈ​വം മ​നു​ഷ്യ​ന്’ എ​ന്ന ഗു​രു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു.

    ​നേ​തൃ​ത്വം കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും വ്യ​ക്തി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നും, അ​ത് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ന്തഃ​സ്സ​ത്ത​യെ ചോ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നു​മാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​തി​നെ​തി​രെ തി​രു​ത്ത​ൽ ശ​ക്തി​ക​ളാ​യി നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്ത് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ഇ​ട​മു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്ന​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു.

    ​സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ​ഴ​വ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന വോ​ട്ട് ബാ​ങ്കാ​യി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് ചി​ല ശ​ക്തി​ക​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​വ​ർ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യ ഒ​രു ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള ജ​ന​ത​യെ, അ​തേ സ​വ​ർ​ണ ബോ​ധം പേ​റു​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ള​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വൈ​രു​ധ്യ​മാ​ണ്. പു​രോ​ഗ​മ​ന-​വി​പ്ല​വ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​ന്ന ജാ​ഗ്ര​ത​ക്കു​റ​വാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത കൂ​ട്ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    ​വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​നെ​പ്പോ​ലു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, ആ ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ശ​ത്രു​പ​ക്ഷ​ത്ത് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മ​ല്ല.

    പ​ക​രം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്ക​ണം. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ അ​ജ​ണ്ട​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു-​പു​രോ​ഗ​മ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണം.ഗു​രു​വി​ന്റെ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്ക് എ​തി​രാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്ക​ണം. ​ ന​വോ​ത്ഥാ​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ബു​ദ്ധ​ത നേ​ടി​യ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വീ​ണ്ടും മു​ഖ്യ​ധാ​ര​യി​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു നി​ർ​ത്താ​ൻ അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.​ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണീ​യ പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ഗീ​യ കൂ​ടാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​ത് കേ​ര​ളം ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത സാം​സ്കാ​രി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ സ​ഹാ​യി​ക്കൂ. നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ, വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ നേ​രി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ദൗ​ത്യം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര മ​ന​സ്സ് കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    X