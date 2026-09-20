Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കാന്തപുരത്തിന്‍റെ പ്രസ്താവന: മത പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഭാവികമായും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും, അതിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല: ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കാന്തപുരത്തിന്‍റെ പ്രസ്താവന: മത പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഭാവികമായും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും, അതിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല: ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ
    cancel

    മനാമ: മത പണ്ഡിതന്മാർ സ്വഭാവികമായും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും, അതിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ലെന്ന് കേരള നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ. ഹ്രസ്വകാല സന്ദർശനത്തിനായി ബഹ്റൈനിലെത്തിയ വേളയിൽ ഗൾഫ്മാധ്യമവുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

    പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനും അതിനോട് ജോയിക്കാനും വിയോജിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല പല വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായം പറയുന്നവരുണ്ടാകും.

    അതിലെല്ലാം സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കട്ടെ. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ‘എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം’ എന്ന തത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് താൻ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Religious Scholars Express Views, I Don't Question Them": Shanimol Usman on Kanthapuram's Statement
    Next Story
    X