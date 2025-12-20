Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​സ്ക​ത്തി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:59 AM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മ​ഴ​യെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​സ​ബി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മ​ഴ​യെ​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    1. ഇ​ബ്രി​യി​ൽ കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ ഉ​രു​ണ്ടു​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ 2. ഇ​ബ്രി​യി​ൽ മ​ഴ പെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 3. സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ഴ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ തു​ട​ര​വെ, ഒ​ടു​വി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലും ആ​ശ്വാ​സ​മ​ഴ​യെ​ത്തി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സീ​ബ്, അ​ൽ മു​ബൈ​ല, ആ​മി​റാ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ​മേ​ഖ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം മ​ഴ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രു​ന്നു. ബു​റൈ​മി, അ​ൽ ഉ​ഖ്ദ ഇ​ബ്രി-​ദ​ങ്ക് റോ​ഡ്, അ​ൽ ഹു​ഖൈ​ൻ, ദാ​ഹി​റ​യി​ലെ വാ​ദി അ​ബ്രി തു​ട​ങ്ങി​യ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​ഴ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ മ​ഴ​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. വാ​ദി​ക​ൾ മി​ക്ക​തും ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഖ​സ​ബി​ൽ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​മാ​യി ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ഒ​മാ​നി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ വ​ർ​ഷി​ച്ച​ത് മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ജ​ബ​ൽ ഹാ​രി​മി​ലാ​ണ്. 150 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലു​മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്. മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ഇ​ത​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ബ​ക്ക​യി​ൽ 68.6 മി​ല്ലീ ലി​റ്റ​റും മ​ഹ്ദ​യി​ൽ 10.4 മി​ല്ലീ മീ​റ്റ​റും ബ​ശെ​റ​മി​യി​ൽ 8.8 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ച്ച ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​വ്ര​ത​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക​ടു​ത്തും ഒ​ഴു​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ, ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​വ​രെ അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ ഒ​മാ​നി​ലെ ബ​ർ​ക്ക​യി​ലും അ​ൽ റു​ഷ്താ​ഖി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    റു​ഷ്താ​ഖി​ലെ ജ​മാ​യി​ലും അ​ൽ ഹ​സ്മി​ലും ശ്വാ​സ​കോ​ശ​രോ​ഗി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജ​ബ​ൽ ശം​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​വ​പ്പെ​ട്ടു.

    വാ​ദി അ​ൽ ഖ​സ​മി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കോ​ട മൂ​ടി. ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​ഗ​താ​ഗ​തം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി. അ​വ​ധി​ദി​വ​സ​മാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജ​ബ​ൽ ശം​സി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും കാ​ഴ്ച​ക​ളും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​ൽ ജ​ബ​ൽ ശം​സ് മ​നോ​ഹ​ര​കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വി​രു​ന്നാ​യി.

    ഒ​ഴു​ക്കു​ള്ള വാ​ദി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ത്തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ഖ​സ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന വാ​ദി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ത്തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഖ​സ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന വാ​ദി​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട വാ​ഹ​ന​ത്തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ഡ്രൈ​വ​റെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ജീ​വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​തി​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ല​നി​ര​പ്പ് നി​ല​നി​ന്നി​ട്ടും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ വാ​ദി ക​ട​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ഹ​നം ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്കി​ൽ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​റെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ച തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. നി​ര​വ​ധി വാ​ദി​ക​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​ഴു​ക്ക് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ റോ​ഡ് സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന് വാ​ദി​ക​ളി​ലും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MuscatgulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Relief rain arrives in Muscat
    Similar News
    Next Story
    X