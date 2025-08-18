Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവി​പ​ണി​യെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:35 AM IST

    വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ; പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ർ​പറേ​ഷ​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും
    വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ൽ; പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    camera_alt

    തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ട​നീ​ളം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ.

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, നി​യ​മം പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളി​ലും അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ന്യാ​യ​മാ​യ മ​ത്സ​രം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പ​ല ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ലേ​ബ​ർ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഓ​ഫി​സി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ കാ​മ്പെ​യ്‌​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി അ​മാ​നു​ല്ല ബി​ൻ ബ​ലാ​ൻ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക്ഷ​ൻ പ്ലാ​നു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്ത സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​ജ​ന പ​രാ​തി​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലു​ള്ള ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ​ക്കാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ടു​ത്തി​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ (എ​സ്‌.​എ​സ്‌.​സി) ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. മ​സ്‌​ക​ത്ത്, ദോ​ഫാ​ർ, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി ഇ​ത​ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​യൂ​നി​റ്റ് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​റ്റു ഗ​വ​ർ​ണ​​റേ​റ്റു​ക​ള​ലേ​ക്കും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി സ​ർ​വി​സ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ (എ​സ്‌.​എ​സ്‌.​സി) ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ഗ​താ​ഗ​തം, ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ​ര​ിശോ​ധ​ന വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, എ​ല്ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​മാ​നി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, അ​ന​ധി​കൃ​ത തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഒ​മാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ഗ​ണ്യ​മാ​യി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും താ​ൽ​പര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സു​താ​ര്യ​ത​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​നി വി​പ​ണി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​ത് ചെ​യ്യു​മെ​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ ​വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ, യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 6,698 പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    കൂ​ടാ​തെ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​രാ​തി സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ത​ജാ​വാ​ബ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ​യും 697 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ, 7,874 ഒ​മാ​നി ഇ​ത​ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​ത​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsmarketMinistry of Laborinspections
    News Summary - Regulating the market; Ministry of Labor strengthens inspections
    Similar News
    Next Story
    X