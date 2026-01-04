Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘സിങ് ആൻഡ് വിൻ’...
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 2:16 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:16 AM IST

    ‘സിങ് ആൻഡ് വിൻ’ രജിസ്ട്രേഷന് തിരക്കേറുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാർമോണിയസ് കേരള ആറാം സീസണിലെ ‘സിങ് ആൻഡ് വിൻ’ പാട്ടു മൽസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുചേരാം
    ‘സിങ് ആൻഡ് വിൻ’ രജിസ്ട്രേഷന് തിരക്കേറുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    സലാല: ‘ഹാർമോണിയസ് കേരള’ ആറാം സീസണിന് മുന്നോടിയായി മലയാളത്തി​ന്റെ പ്രിയ ഗായകൻ എം.ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ പാട്ടുകളുമായി ‘പാടൂ... നാടറിയട്ടെ’ എന്ന ടാഗിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സിങ് ആൻഡ് വിൻ മൽസരത്തന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നു. ദോഫാർ മേഖലയിലെ പ്രവാസികളുടെ ആലാപനത്തിലെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും പുതുമുഖങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ‘സിങ് ആൻഡ് വിൻ’ മത്സരം. പാട്ടുപാടുന്നതിനൊപ്പം വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും കൂടാതെ എം.ജി. ശ്രീകുമാർ പ​ങ്കെടുക്കുന്ന ഹാർമോണിയസ് കേരള വേദിയിൽ ആദരം നേടാനുള്ള അപൂർവ അവസരവും ലഭിക്കും. എം.ജി ശ്രീകുമാർ ആലപിച്ച ഗാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇഷ്​ടപ്പെട്ട നാല് വരി പാടി, പേരും വയസ്സും സ്ഥലവും ഫോൺ നമ്പറും സഹിതം വീഡിയോ അയച്ചാൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. മത്സരത്തിന് അയക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ കരോക്കെയോ പശ്ചാത്തല സംഗീതമോ അനുവദനീയമല്ല. ഗാനാലാപനം വെറും വോക്കൽ ആയിരിക്കണം. വീഡിയോ ദൈർഘ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ കവിയരുത്. ഇതിൽ നിന്ന് വിദഗ്ദരായ പാനൽ തെഞ്ഞെടുക്കുന്ന 30 പേർ ഇരു കാറ്റഗറികളിലുമായി രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കും. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ഓരോരുത്തരും എം.ജി ശ്രീകുമാർ ആലപിച്ച ഗാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഗാനത്തിന്റെയും ഒരു മെലഡി ഗാനത്തിന്റെയും പല്ലവിയും അനുപല്ലവിയുമാണ് പാടി അയക്കേണ്ടത്. നേരിട്ട് നടക്കുന്ന ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ജൂനിയർ, സീനിയർ കാറ്റഗറിലായി അഞ്ചുപേർ വീതം മൽസരിക്കും.

    17 വയസ്സ് വരെയുള്ളവരെ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലും 17 ന്​ മുകളിൽ സീനിയർ വിഭാഗത്തിലുമാണ് ഉൾപ്പെടുക. 2026 ജനുവരി ഒന്നിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വയസ്സ് കണക്കാക്കുക. മൽസരത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജനുവരി പത്തിനകം എൻട്രികൾ അയക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പേരും വയസ്സും സ്ഥലവും ഫോൺ നമ്പറും സഹിതം +968 7741 7579 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewssalalahHarmonious keralaDhofar newssing and win contest
    News Summary - registration in progress for sing and win music contest in Dhofar
    Similar News
    Next Story
    X