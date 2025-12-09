Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘ഫേ​സ് എ​ക്സ്’ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് പ​ബ്ലി​ക് ടോ​ക്ക് ഷോ ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ‘ഫേ​സ് എ​ക്സ്’ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ്സ് പ​ബ്ലി​ക് ടോ​ക്ക് ഷോ ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
     ‘ഫേ​സ് എ​ക്‌​സ് ടോ​ക്ക് ഷോ’ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്


    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഫേ​സ് എ​ക്‌​സ് ടോ​ക്ക് ഷോ’​യി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ​ബ്ലി​ക് ടോ​ക്‌​ഷോ​യാ​യ ടെ​ഡ്എ​ക്‌​സ് മാ​തൃ​ക​യി​ല്‍ എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത്,10 ക്ലാ​സി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി മ​ത്സ​രാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ഫേ​സ് എ​ക്‌​സ് ടോ​ക്ക് ഷോ’ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്‌​റ്റേ​റ്റ്, നാ​ഷ​ന​ല്‍, ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​ട്ടാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ക. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​യ​ക്കു​ന്ന നാ​ല് മി​നി​റ്റ് ദൈ​ര്‍ഘ്യ​മു​ള്ള വി​ഡി​യോ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​ണ് അ​ന്തി​മ റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ 23, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ട്രേ​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​വും ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​ന വാ​രം ഗു​ജ​റാ​ത്ത് രാ​ജ്‌​കോ​ട്ടി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​വും മേ​യി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഗ്രാ​ന്റ് ഫി​നാ​ലെ​യും ന​ട​ക്കും.

    ‘സ്പീ​ക്ക് ഫോ​ര്‍ ടു​മാ​റോ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം, പ​ബ്ലി​ക് പോ​ളി​സി, ലീ​ഡ​ര്‍ഷി​പ്, ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍, ആ​ഗോ​ള സാ​മൂ​ഹി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, സ​മാ​ധാ​നം തു​ട​ങ്ങി വ​രും​കാ​ല​ത്തേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ചി​ന്ത​ക​ളു​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ്, നേ​തൃ​ത്വ ക​ഴി​വ് എ​ന്നി​വ വ​ള​ര്‍ത്താ​നും മി​ക​ച്ച പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഫേ​സ് എ​ക്‌​സ് ടോ​ക്ക് ഷോ​യി​ല്‍ പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ മ​ത്സ​രി​ക​ള്‍ക്കും​സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക മെ​മ​ന്റോ​യും സ​മ്മാ​നി​ക്കും. മി​ക​ച്ച അ​വ​താ​ര​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം, ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​യ​റി​ങ് അ​വാ​ര്‍ഡ്, ഇം​പാ​ക്ട് അ​വാ​ര്‍ഡ് എ​ന്നി​വ​യും ന​ൽ​കും. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 0091 9107 644644 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ഇ​തു സ​ബ​ന്ധി​ച്ച വാ​ര്‍ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ ഫേ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ സി.​എം. ന​ജീ​ബ്, ഫേ​സ് ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ഇ​ന്‍ ചാ​ര്‍ജ് ഡോ. ​വി.​എം.​എ ഹ​ക്കീം, ഫേ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ. ​യ​അ്കൂ​ബ് ഫൈ​സി, ഫേ​സ് ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സി.​ഇ.​ഒ ബ​ഷീ​ര്‍ എ​ടാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടോക്ക് ഷോയുടെ ഔപചാരിക ലോഞ്ചിംഗും സംഘാടക സമിതി രൂപവത്കരണവും ഐ എ എസിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്നു.

