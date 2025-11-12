Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഒമാനിലെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനങ്ങള്‍ 18.25 ലക്ഷം

    ഒ​റ്റ വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ 5.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന
    ഒമാനിലെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വാഹനങ്ങള്‍ 18.25 ലക്ഷം
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​കെ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 18,25,032 ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ന്ന​താ​യി ദേ​ശീ​യ ക​ണ​ക്കു​വി​വ​ര​കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എ​സ്.​ഐ) റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ അ​വ​സാ​നം വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 5.6 ശ​ത​മാ​നം വ​ര്‍ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​തി​ല്‍ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും. ആ​കെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ 79.2 ശ​ത​മാ​നം അ​ഥ​വാ 14,46,163 എ​ണ്ണം സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 14.8 ശ​ത​മാ​നം (2,69,473) ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും, 2.4 ശ​ത​മാ​നം (42,937) റെ​ന്റ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍, ടാ​ക്സി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള​ടെ ക​ള​ർ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ 42 ശ​ത​മാ​നം (7,72,228 എ​ണ്ണം) വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വെ​ളു​ത്ത നി​റ​മു​ള്ള​യാ​ണ്. സി​ല്‍വ​ര്‍ ക​ള​ർ 13 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ടെ (2,34,867) ര​ണ്ടാ​മ​ത്; ഗ്രേ ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ 1,86,617 എ​ണ്ണ​മാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    എ​ഞ്ചി​ന്‍ ശേ​ഷി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് 1500 മു​ത​ല്‍ 3000 സി​സി വ​രെ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്; ആ​കെ 54.5 ശ​ത​മാ​നം (9,93,985 വാ​ഹ​നം). 3001 മു​ത​ല്‍ 4500 സി​സി വ​രെ എ​ഞ്ചി​നു​ള്ള​വ 22.2 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​യി (4,04,421 വാ​ഹ​നം) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്.

    ഭാ​രം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ മൂ​ന്ന് ട​ണ്ണി​ല്‍ താ​ഴെ തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത്. ആ​കെ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ 90.7 ശ​ത​മാ​നം, അ​ഥ​വാ 16,55,501 എ​ണ്ണം മൂ​ന്ന് ട​ണ്ണി​ല്‍ താ​ഴെ തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന​വ​യാ​ണ്.

    Show Full Article
