Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:01 AM IST

    സൈ​ഖി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ണു​പ്പ്

    സൈ​ഖി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ണു​പ്പ്
    സൈ​ഖി​ലെ പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വ്യ​തി​യാ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സൈ​ഖി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ണു​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മെ​റ്റീ​രി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം 4.2 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ ശൈ​ത്യം ഏ​റി​വ​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മ​റ്റു സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ ഫ​ഹൂ​ദി​ലും അ​ൽ മ​സൂ​ന​യി​ലും 11.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    യാ​ൻ​ഖൂ​ലി​ൽ 12.2 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും തും​റൈ​ത്തി​ൽ 12.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സു​നൈ​ന​യി​ൽ 12.6 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​ണ് ത​ണു​പ്പ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, മ​ക്ഷി​ൻ-12.8 ഡി​ഗ്രി, ദാ​ങ്ക് - 13.6 ഡി​ഗ്രി, അ​ൽ​ക​ബീ​ൽ- 13.6 ഡി​ഗ്രി, യാ​ലൂ​നി- 13.8 ഡി​ഗ്രി, അ​ൽ​കാ​മി​ൽ വ​ൽ വാ​ഫി- 13.9 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​മാ​നി​ലെ മ​റ്റു പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​റ​ഞ്ഞ ത​ണു​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പി​ന് കാ​ഠി​ന്യ​മേ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    TAGS:Oman NewsWeather Updatesgulfnewsmalayalam
