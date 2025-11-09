Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഇ​സ്കി​യി​ലെ പു​രാ​ത​ന മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    400 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണ് മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദ്
    ഇ​സ്കി​യി​ലെ പു​രാ​ത​ന മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ഇ​സ്കി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ ഉ​ൾ​വ​ശം

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഇ​സ്കി വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ പൈ​തൃ​ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും മ​ത​പ​ര​മാ​യ ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് 400 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഇ​സ്കി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​യ മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​നി ശൈ​ലി​യി​ലു​ള്ള വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യും അ​ല​ങ്കാ​ര​ക​ല​യും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​ള്ള​താ​ണ്.

    ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ മു​ഖ​സ്സ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ പു​റം കാ​ഴ്ച

    കി​ഴ​ക്കും തെ​ക്കു​മാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മു​റ്റ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​മു​റി​യും ഒ​രു ചെ​റു മി​ഹ്‌​റാ​ബും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് മ​സ്ജി​ദ് കെ​ട്ടി​ടം. മു​ഖ്യ പ്ര​വേ​ശ​ന​ക​വാ​ട​ങ്ങ​ള​ടെ ലി​ന്റ​ൽ പാ​ളി​ക​ൾ പ​ഴ​യ മ​ര​ത്തി​ൽ തീ​ർ​ത്ത​താ​ണ്. അ​വ​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​മൂ​ല്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​യി ഇ​വ അ​തേ​പോ​ലെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ലും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​മു​റി​യി​ൽ ര​ണ്ട് വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള തൂ​ണു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​കൃ​തി​യി​ലും നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള 18 സെ​റാ​മി​ക് ടൈ​ലു​ക​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​താ​ണ് മി​ഹ്‌​റാ​ബ് ഭാ​ഗം. പ​ക്ഷി​ക​ളും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ അ​ല​ങ്കാ​ര രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​തു​പോ​ലെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​തേ ക​ല്ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ഈ​ർ​പ്പ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​തി​ലു​ക​ൾ, വ​ള​വു​ക​ൾ, തൂ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ക​യും അ​ക​ത്തെ​യും പു​റ​ത്തെ​യും മ​തി​ലു​ക​ൾ പ​ഴ​യ ശൈ​ലി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​ന​ർ​രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഘ​ട​ന​യും പൈ​തൃ​ക ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നും ഒ​മാ​നി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

    ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ത​പൈ​തൃ​ക സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഒ​മാ​നി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

