Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 7:55 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 7:55 PM IST

    ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    doctrortae
    cancel
    camera_alt

    റീജ റിയാസ്

    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: രാജസ്ഥാനിലെ ബനസ്ഥലി വിദ്യാപീഠ് സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് ഇംഗീഷ് ലാങ്വേജ് ആൻഡ് ടീച്ചിങിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ റീജ റിയാസ്. തൃശൂർ സ്വദേശിനിയായ ഇവർ മസ്കത്ത് മോഡേൺ കോളജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് സയൻസിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റി അംഗമാണ്.‘ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് എഫിക്കസി- ടീചേഴ്സ് ഇൻ ഒമാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ കംപാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി’ എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു ഗവേഷണം. പള്ളത്തുകരിമ്പനാറയിൽ അബ്ദുല്ലയുടെയും വലിയപുരയിൽ നാദിറയുടെയും മകളാണ്. സീ പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ജ്വല്ലറി ജനറൽ മാനേജർ റിയാസ് പി. ലത്തീഫാണ് ഭർത്താവ്. രണ്ട് മക്കളുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:expatriateGulf NewsOman Newsdoctorate
    News Summary - Received doctorate
    Similar News
    Next Story
    X