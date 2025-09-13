Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 12:56 PM IST

    സു​ഹാ​റി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി

    സു​ഹാ​റി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി
    സു​ഹാ​ർ: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സു​ഹാ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ദി അ​ൽ ല​ജാ​മി​നു​ള്ളി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ത​ബ്ഖ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ​ശു​ക്ക​ൾ, കാ​ള​ക​ൾ, ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ, കു​തി​ര​ക​ൾ, പ​ർ​വ​ത ആ​ടു​ക​ൾ, കാ​ട്ടു​പോ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ​ത​രം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​ത്. പു​രാ​ത​ന ഒ​മാ​നി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഇ​വ​യി​ലു​ണ്ട്.

    പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​ണ്യ​മാ​യ പ​ഴ​ക്കം ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​ു​ന്നു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടേ​തെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.മെ​ലി​ഞ്ഞ ശ​രീ​ര​വും നീ​ണ്ട വാ​ലും ഇ​വ​യെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ വ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന വേ​ട്ട​ക്കാ​രെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പു​രാ​ത​ന നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ര​ച​ന വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​റ​ബി ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ട​ക ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്‍ലാ​മി​ന്റെ ആ​വി​ർ​ഭാ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഈ ​പാ​റ​ക​ൾ ദൃ​ശ്യ​രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​വി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ സു​പ്ര​ധാ​ന കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്ന് പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsOman NewssuharMinistry of Heritage and Tourism
