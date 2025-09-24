Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:39 AM IST

    ലെ​വ​ൻ, പു​ലി​യ​ല്ല, പു​പ്പു​ലി​യാ​ണ്...

    ദോ​ഫാ​ര്‍ പ​ര്‍വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടെ അ​പൂ​ര്‍വ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി
    ലെ​വ​ൻ, പു​ലി​യ​ല്ല, പു​പ്പു​ലി​യാ​ണ്...
    ദോ​ഫാ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​ര്‍വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് റോ​ക്ക് ഹൈ​റാ​ക്‌​സി​നെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന പു​ലി​യു​ടെ ചി​ത്രം കാ​മ​റ​യി​ല്‍ പ​തി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യു​ടെ അ​പൂ​ര്‍വ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്തി ജ​ന​റ​ല്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ​ന്‍വ​യ​ണ്‍മെ​ന്റി​ലെ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ലെ​പ്പാ​ര്‍ഡ് പ്രോ​ജ​ക്ട് സം​ഘം. ദോ​ഫാ​ര്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​ര്‍വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് റോ​ക്ക് ഹൈ​റാ​ക്‌​സി​നെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന പു​ലി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​മ​റ​യി​ല്‍ പ​തി​ഞ്ഞ​ത്. അ​പൂ​ര്‍വ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​വു​മാ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഭ​വ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​ത്തെ ഇ​ത് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ഐ.​യു.​സി.​എ​ന്‍ വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളു​ടെ റെ​ഡ് ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​യാ​ണ് അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ പു​ള്ളി​പ്പു​ലി​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ന്‍ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ന്യ​ജീ​വി​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​കം ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​വ​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​ത​യു​ടെ​യും ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ​യും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വാ​ണ് ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് പ്രോ​ജ​ക്ട് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹാ​ദ് അ​ൽ-​മ​ഷാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പ​രി​സ്ഥി​തി ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞു.

