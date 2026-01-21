വാദി തനൂഫിൽ അപൂർവ പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി

വാദി തനൂഫിൽ അപൂർവ പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിtext_fields
നിസ്വ: നിസ്വ വിലായത്തിലെ വാദി തനൂഫിൽ നടത്തിയ പുരാവസ്തു ഖനനത്തിൽ മുത്തുകളുടെ ശേഖരം, അസ്ഥിഭാഗങ്ങൾ, ശിലാലിഖിതങ്ങൾ, കല്ലിലെ കൊത്തുപണികൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തിയതായി പൈതൃക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
2018 മുതൽ ജപ്പാനിലെ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് നേച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ പുരാവസ്തു ദൗത്യസംഘങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ടൂറിസം മന്ത്രാലയം വാദി തനൂഫിൽ ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നത്.
ജപ്പാൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സയൻസ് (ജെ.എസ്.പി.എസ്) ആണ് പദ്ധതിക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നൽകുന്നത്. മുസന്ദം ഗവർണറേറ്റിലും ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ തനൂഫിലും നടക്കുന്ന സർവേകളുടെ പ്രധാന ഫലങ്ങളും അവ പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക-ഭൂപ്രകൃതിചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നൽകുന്ന സൂചനകളും ഖനനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജാപ്പനീസ് പ്രഫസറും ജിയോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. കോൺഡോ യാസുഹിസ വിശദീകരിച്ചു.
പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പൈതൃകം, ആചാരങ്ങൾ, സംസ്കാരം, പുരാതന ജീവിതരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒമാനിന് വൻ പുരാവസ്തു സമ്പത്തിനെ ടൂറിസവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്നും പുരാവസ്തു ഗവേഷണത്തിന്റെയും സുസ്ഥിര-സാംസ്കാരിക ടൂറിസത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമായി മാറാൻ ഒമാന് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തനൂഫിലെ അറൈൻ പ്രദേശം, ദാഖിലിയയിലെ മലയിടുക്ക് മേഖലയിൽ ഗുഹകൾക്കരികെയുള്ള താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ, മുസന്ദത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുരാവസ്തു സർവേകളിൽ സജീവമായി പങ്കാളിയായിരുന്നു പ്രഫ. കോൺഡോ.
