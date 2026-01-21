Begin typing your search above and press return to search.
    വാദി തനൂഫിൽ അപൂർവ പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി

    വാദി തനൂഫിൽ അപൂർവ പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി
    നി​സ്‍വ: നി​സ്‍വ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വാ​ദി ത​നൂ​ഫി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പു​രാ​വ​സ്തു ഖ​ന​ന​ത്തി​ൽ മു​ത്തു​ക​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം, അ​സ്ഥി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ശി​ലാ​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ൾ, ക​ല്ലി​ലെ കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യവ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പൈ​തൃ​ക-​ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    2018 മു​ത​ൽ ജ​പ്പാ​നി​ലെ റി​സ​ർ​ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് നേ​ച്ച​ർ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ പു​രാ​വ​സ്തു ദൗ​ത്യ​സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ദി ത​നൂ​ഫി​ൽ ഖ​ന​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ജ​പ്പാ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ദ ​പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് (ജെ.​എ​സ്.​പി.​എ​സ്) ആ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലും ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ത​നൂ​ഫി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വേ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളും അ​വ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ച​രി​ത്രം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സൂ​ച​ന​ക​ളും ഖ​ന​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ജാ​പ്പ​നീ​സ് പ്ര​ഫ​സ​റും ജി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​മാ​യ ഡോ. ​കോ​ൺ​ഡോ യാ​സു​ഹി​സ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​കം, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്കാ​രം, പു​രാ​ത​ന ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ അ​റി​വ് സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ന് വ​ൻ പു​രാ​വ​സ്തു സ​മ്പ​ത്തി​നെ ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും പു​രാ​വ​സ്തു ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​ൻ ഒ​മാ​ന് ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​നൂ​ഫി​ലെ അ​റൈ​ൻ പ്ര​ദേ​ശം, ദാ​ഖി​ലി​യ​യി​ലെ മ​ല​യി​ടു​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗു​ഹ​ക​ൾ​ക്ക​രി​കെ​യു​ള്ള താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രാ​വ​സ്തു സ​ർ​വേ​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഫ. കോ​ൺ​ഡോ.

