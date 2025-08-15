Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 2:02 PM IST

    രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി 15 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ

    രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി 15 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ
    മ​സ്ക​ത്ത് : 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​റം പ​ക​ർ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ 15 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.ഈ​ജി​പ്ത്, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്, റ​ഷ്യ, മ​ലേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി ഗ്ലോ​ബ​ൽ​ത​ല​ത്തി​ൽ 23 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​നി​വേ​ശ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി ജീ​വ​നും ര​ക്ത​വും സ​മ​ർ​പ്പിച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തെ ഓ​ർ​ക്കു​ക, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളും വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ക​രും ച​രി​ത്ര​ത്തെ വി​ക​ല​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ര​ന്ത​രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വ​സ്തു​ത​ക​ളെ നി​ർ​ഭ​യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ധാ​ർ​മി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണ് ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ചെ​യ്യു​ന്ന​​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ​ക്യൂ​മെ​ന്റ​റി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ‘രം​ഗ് എ ​ആ​സാ​ദി’ യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും എ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ശി​ഹാ​ബ് കാ​പ്പാ​ട്, സ​മീ​ർ ഹു​മൈ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Rang A Azadi in 15 centers
