Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:45 PM IST

    സു​ഹാ​ർ- സ​ലാ​ല സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ റം​ഷീ​ന​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു

    സു​ഹാ​ർ- സ​ലാ​ല സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ റം​ഷീ​ന​യെ​യും മ​ക്ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു
    സു​ഹാ​ർ- സ​ലാ​ല സൈ​ക്കി​ളി​ൽ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ റം​ഷീ​ന, മ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​നാ​ൻ, ആ​മി​ന

    എ​ന്നി​വ​രെ ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    നി​സ്‍വ: സു​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സൈ​ക്കി​ളി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യ ക​ണ്ണൂ​ർ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​നീ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ര്യ റം​ഷീ​ന, മ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹ​നാ​ൻ (12), ആ​മി​ന (11) എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‍വ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ വീ​ട്ട​മ്മ​യാ​യ റം​ഷീ​ന​യു​ടെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ശ​ക്തി​യാ​ണ് ഈ ​യാ​ത്ര​യു​ടെ വി​ജ​യ​മെ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ദീ​പു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ സീ​നി​യ​ർ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​വെ​ങ്കി​ടേ​ഷ് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, നി​സ്‍വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ തി​രു​സെ​ൽ​വം, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ, റാ​ണി രാ​ജ്, മി​സ്മ ലെ​നി​ൻ, ഡോ. ​ദാ​മോ​ദ​ർ പ്ര​ഭു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് നി​സ്‌​വ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ പൊ​ന്നാ​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    News Summary - Ramsheena and her children honored for their Suhar-Salalah cycle journey
