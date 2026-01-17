സുഹാർ- സലാല സൈക്കിൾ യാത്ര നടത്തിയ റംഷീനയെയും മക്കളെയും ആദരിച്ചുtext_fields
നിസ്വ: സുഹാറിൽനിന്ന് സലാലയിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രവാസികളുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഹനീഫിന്റെ ഭാര്യ റംഷീന, മക്കളായ മുഹമ്മദ് ഹനാൻ (12), ആമിന (11) എന്നിവർക്ക് ഇൻകാസ് നിസ്വ റീജനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയായ റംഷീനയുടെ ഇച്ഛാശശക്തിയാണ് ഈ യാത്രയുടെ വിജയമെന്ന് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.
സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ റീജനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദീപു അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ബദർ അൽ സമ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഡോ. വെങ്കിടേഷ് ഉപഹാരം കൈമാറി. ഇൻകാസ് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോപകുമാർ വേലായുധൻ, നിസ്വ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകരായ തിരുസെൽവം, ശംസുദ്ദീൻ, റാണി രാജ്, മിസ്മ ലെനിൻ, ഡോ. ദാമോദർ പ്രഭു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഇൻകാസ് നിസ്വ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൗഫൽ പൊന്നാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
