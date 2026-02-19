ഒമാനിൽ ഇന്ന് റമദാൻ വ്രതാരംഭംtext_fields
മസ്കത്ത്: ആത്മവിശുദ്ധിയുടെ റമദാൻ വ്രതത്തിന് ഒമാനിൽ വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കം. ബുധനാഴ്ച രാത്രി രാജ്യത്തെ വിവിധ മസ്ജിദുകളിൽ തറാവീഹ് നമസ്കാരം നടന്നു. ആദ്യ തറാവീഹിനായി വിശ്വാസികൾ പള്ളികളിൽ നിറഞ്ഞു. ആത്മ വിശുദ്ധിയുടെയും പാപ വിമലീകരണത്തിന്റെയും ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഇനി വിശ്വാസികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പകലും രാത്രിയും പ്രാർഥനാനിർഭരമാവുന്ന കാലമാണ് റമദാൻ. ഒമാനിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയും ഒന്നിക്കുന്ന വ്രതപുണ്യത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമാവുകയാണ്.
പകൽ മുഴുവൻ അന്നപാനീയങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് പള്ളികളിലെ പ്രാർഥനകളിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും മുഴുകുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് റമദാൻ ആത്മവിശുദ്ധിയുടെ മാസമാണ്. സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നീളുന്ന വ്രതം കേവലം പട്ടിണിയല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പരിശീലനമാണെന്ന് ഓരോ വിശ്വാസിയും കരുതുന്നു. ഒമാൻ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക തൊഴിൽ സമയ ഇളവുകൾ പ്രാർഥനകൾക്കായി കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ വിശ്വാസികളെ സഹായിക്കുന്നു. സായാഹ്ന സന്ധ്യകളിൽ പള്ളികളിലും മജ്ലിസുകളിലും ഒരുക്കുന്ന സൗജന്യ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ ഒമാനിലെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്.
ഒമാനി ഹൽവയും കാവയും ഈത്തപ്പഴവും വിളമ്പുന്ന ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും ഇത്തരം വിരുന്നുകളിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്നത് ഈ നാടിന്റെ സവിശേഷതയാണ്.
ദാനധർമങ്ങൾക്ക് (സക്കാത്ത്) ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള മാസംകൂടിയാണ് റമദാൻ. പാവപ്പെട്ടവർക്കും പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്കും സഹായമെത്തിക്കാൻ ഭരണകൂടവും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും റമദാനിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നു.
മതകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വ്രതകാലത്തെ കൂടുതൽ ക്രമീകൃതമാക്കുന്നു.
പള്ളികളിൽനിന്ന് ഉയരുന്ന തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ മസ്കത്തിലെ മലനിരകളിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ, ഒമാൻ വീണ്ടും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രാർഥനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നു. ഇത് കേവലം ഒരു മാസത്തെ വ്രതമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കലാണ്.
റമദാൻ മാസത്തെ വെറുമൊരു മതപരമായ ചടങ്ങായല്ല, മറിച്ച് വീടുകളിലും വിപണികളിലും ഒരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് ഒമാൻ കാണുന്നത്. ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ വിപണികൾ സജീവമായി. മസ്കത്തിലെ മത്ര സൂഖും സീബ് മാർക്കറ്റും ജനത്തിരക്കിൽ സജീവമായി. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും ഖബൂലിനുള്ള അരിയും ലോകപ്രശസ്തമായ ഒമാനി ഈത്തപ്പഴങ്ങളും വാങ്ങാൻ സ്വദേശികളും പ്രവാസികളും ഒരുപോലെ എത്തുന്നുണ്ട്.
വിശുദ്ധ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജോലി സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരുണ്യത്തിന്റെയും ദാനധർമങ്ങളുടെയും മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഒമാനിലെ വിശ്വാസികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
