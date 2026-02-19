Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ന്ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 11:21 AM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ന്ന് റ​മ​ദാ​ൻ വ്ര​താ​രം​ഭം

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​നി ആ​ത്മവി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ നാ​ളു​ക​ൾ; പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​വും
    ഒ​മാ​നി​ൽ ഇ​ന്ന് റ​മ​ദാ​ൻ വ്ര​താ​രം​ഭം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മ​ത്ര ഹ​സ്സ​ൻ ബി​ൻ താ​ബി​ത് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​രം

    മ​സ്ക​ത്ത്​: ആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ റ​മ​ദാ​ൻ വ്ര​ത​ത്തി​ന് ഒ​മാ​നി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച തു​ട​ക്കം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ൽ ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​രം ന​ട​ന്നു. ആ​ദ്യ ത​റാ​വീ​ഹി​നാ​യി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു. ആ​ത്മ വി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും പാ​പ വി​മ​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ദി​ന​രാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​നി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​നി​ർ​ഭ​ര​മാ​വു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ. ഒ​മാ​നി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും വി​ശ്വാ​സ തീ​ക്ഷ്ണ​ത​യും ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്ന വ്ര​ത​പു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും തു​ട​ക്ക​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ക​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ അ​ന്ന​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ വെ​ടി​ഞ്ഞ് പ​ള്ളി​ക​ളി​ലെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളി​ലും ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തി​ലും മു​ഴു​കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് റ​മ​ദാ​ൻ ആ​ത്മ​വി​ശു​ദ്ധി​യു​ടെ മാ​സ​മാ​ണ്. സൂ​ര്യോ​ദ​യം മു​ത​ൽ അ​സ്ത​മ​യം വ​രെ നീ​ളു​ന്ന വ്ര​തം കേ​വ​ലം പ​ട്ടി​ണി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​നെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഓ​രോ വി​ശ്വാ​സി​യും ക​രു​തു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തൊ​ഴി​ൽ സ​മ​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. സാ​യാ​ഹ്ന സ​ന്ധ്യ​ക​ളി​ൽ പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും മ​ജ്‌​ലി​സു​ക​ളി​ലും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലെ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

    ഒ​മാ​നി ഹ​ൽ​വ​യും കാ​വ​യും ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​വും വി​ള​മ്പു​ന്ന ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ​മു​ണ്ട്. ജാ​തി​മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഇ​ത്ത​രം വി​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യാ​ണ്.

    ദാ​ന​ധ​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (സ​ക്കാ​ത്ത്) ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള മാ​സം​കൂ​ടി​യാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും റ​മ​ദാ​നി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ്ര​ത​കാ​ല​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ക്ര​മീ​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ത്ര​ധ്വ​നി​ക​ൾ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ ത​ട്ടി പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഒ​മാ​ൻ വീ​ണ്ടും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യു​ടെ​യും ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റു​ന്നു. ഇ​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ വ്ര​ത​മ​ല്ല, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഊ​ർ​ജം സം​ഭ​രി​ക്ക​ലാ​ണ്.

    റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തെ വെ​റു​മൊ​രു മ​ത​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങാ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് വീ​ടു​ക​ളി​ലും വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും ഒ​രു ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ വി​പ​ണി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ മ​ത്ര സൂ​ഖും സീ​ബ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റും ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി. സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഖ​ബൂ​ലി​നു​ള്ള അ​രി​യും ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഒ​മാ​നി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളും വാ​ങ്ങാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ശു​ദ്ധ മാ​സ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദാ​ന​ധ​ർ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​സ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Ramadan begins in Oman today
    Similar News
    Next Story
    X