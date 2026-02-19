Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    റ​മ​ദാ​ൻ: അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ

    റ​മ​ദാ​ൻ: അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    മ​സ്ക​ത്ത്: റ​മ​ദാ​നി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യാ​നും വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. റ​മ​ദാ​ൻ ആ​രം​ഭ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മാ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ല​ഭ്യ​വും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഫ്രൂ​ട്ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ വി​ല കൃ​ത്രി​മ​ത്വം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ല​ക​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​ഞ്ച​നാ​പ​ര​മാ​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കും. തെ​റ്റാ​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, താ​ഴ്ന്ന വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സി.​പി.​എ ‘റ​മ​ദാ​ൻ ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്’ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ കൊ​ട്ട​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന്യാ​യ​മാ​യ വി​ല ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മ​ണെ​ന്ന് ഉ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, റ​മ​ദാ​നി​ല്‍ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വി​വി​ധ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ര്‍ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ന്‍ക​രു​ത​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​രോ​ഗ്യ, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍, മാ​ളു​ക​ള്‍, ഭ​ക്ഷ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഭ​ക്ഷ്യ വെ​യ​ര്‍ഹൗ​സു​ക​ള്‍, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ള്‍, ബേ​ക്ക​റി​ക​ള്‍, ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍, ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ള്‍, സ​ലൂ​ണു​ക​ള്‍, ബ്യൂ​ട്ടി സെ​ന്റ​റു​ക​ള്‍, ക​ഫേ​ക​ള്‍, ഗെ​യി​മി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ള്‍, ലേ​ബ​ര്‍ താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്നി​ട​ത്തും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ഗ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പി​ള്‍ സം​ഭ​രി​ക്കും. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷാ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി മാ​ത്ര​മാ​കും വി​പ​ണി​യി​ല്‍ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം, ശ​രി​യാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ സം​ഭ​ര​ണ, ത​യാ​റാ​ക്ക​ല്‍ രീ​തി​ക​ള്‍, ഭ​ക്ഷ്യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്ക​ല്‍, മാം​സ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ല്‍, തൊ​ഴി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ല്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. റ​മ​ദാ​നി​ല്‍ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം നി​രീ​ക്ഷ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രും. പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​രോ​ഗ്യം, തൊ​ഴി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷ, ഉ​ൽ​പ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ, റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ ഹൗ​സി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. പു​ക​യി​ല, പു​ക​വ​ലി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ള്‍, മാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ വി​ല്‍ക്കു​ന്ന ധൂ​പ​വ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ ന​ല്‍കു​ന്നു.

