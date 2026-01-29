Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightറൈ​സൂ​ത്ത്...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 12:44 PM IST

    റൈ​സൂ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖം വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി അ​ന്തി​മഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ര​ണ്ടുമാ​സ​ത്തി​ന​കം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ
    റൈ​സൂ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖം വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി അ​ന്തി​മഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    റൈ​സൂ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​കാ​ശ ദൃ​ശ്യം

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ റൈ​സൂ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി 81 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി കൃ​ഷി- മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന- ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം 30 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ശ്ചി​ത ക്ര​മ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​ന​കം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ഔ​ബാ​ദ് ഗ​വാ​സ് ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ

    നാ​സ​ർ ഔ​ബാ​ദ് ഗ​വാ​സ്

    സ​ലാ​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 610 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള പു​ലി​മു​ട്ട്, 60 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള സ്ഥി​രം വാ​ർ​ഫ്, കൂ​ടാ​തെ മ​ണ​ലും ചെ​ളി​യും തു​റ​മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ 250 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ക​ൽ​കെ​ട്ട് എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​നൊ​പ്പം, ബോ​ട്ട് റാം​പ്, നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ്ഥി​രം വാ​ർ​ഫി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ ക​ല്ലു​പ​തി​ക്ക​ൽ, വെ​ളി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, മ​ഴ​വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​​പ്പോ​കാ​നു​ള്ള ഡ്രെ​യ്നേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 100,000 ക്യൂ​ബി​ക് മീ​റ്റ​ർ മ​ണ​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യും. സ്ഥി​രം വാ​ർ​ഫി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് 30,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ഭൂ​മി പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    റൈ​സൂ​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    കൂ​ടാ​തെ, ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള നാ​ല് ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യ​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ മി​ർ​ബാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​നം, സ​ദാ, റ​ഖ്യൂ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, കൂ​ടാ​തെ ഷാ​ലിം -അ​ൽ ഹ​ല്ലാ​നി​യാ​ത്ത് ഐ​ല​ന്റ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഷു​വൈ​മി​യ​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തു​റ​മു​ഖം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsprojectgulfport development
    News Summary - Raisoot Fisheries Port Development Project Into Final Stage
    Similar News
    Next Story
    X