Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:47 AM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ മ​ഴ​യാശ്വാ​സ​ം

    • താ​പ​നി​ല 16 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    • തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു മ​സ്ക​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ മ​ഴ​യാശ്വാ​സ​ം
    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ പെ​യ്ത ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ൽ ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് രാ​ജ്യ​ത്ത് വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യും ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റു​മെ​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി ചാ​റ്റ​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റു​തും ഇ​ട​ത്ത​രം ശ​ക്തി​യു​മു​ള്ള മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി. മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല താ​ഴ്ന്നു. ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തി​​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ളം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ ആ​കാ​ശം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ട​വി​ട്ട് മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ദി​ക​ൾ​ക്ക​ടു​ത്തും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ശീ​ത​ത​രം​ഗം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക്ക ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ താ​പ​നി​ല 16 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച 21 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു മ​സ്ക​ത്തി​ലെ താ​പ​നി​ല. കാ​റ്റ് സ​ജീ​വാ​മാ​കാ​നും ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ മാ​റ്റം ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജ​ബ​ൽ ശം​സ് പോ​ലു​ള്ള പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം 1.5 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി കു​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മു​ദ്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മു​സ​ന്ദം, വ​ട​ക്ക്-​തെ​ക്ക് ബാ​ത്തി​ന, ബു​റൈ​മി, ദാ​ഹി​റ, മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ​യ്ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ജം​ബ​ൽ ഷം​സ്, ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലും വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ർ​വ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ്ങു​ക​ളും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ട​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നേ​ര​ത്തേ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Muscatoamn newsrainyWeather Updates
    News Summary - Rainy weather in muscat
