ഒമാനിൽ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ഇന്ന്​ മഴക്ക്​ സാധ്യത

മസ്കത്ത്​: രാജ്യത്തെ വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ ചൊവ്വാഴ്​ച്ച ഉച്ചമുതൽ കനത്ത മഴക്കും കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്​ ഒമാൻ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ദാഖിലിയ, തെക്കൻ ബാത്തിന, ദാഹിറ, വടക്കൻ ശർഖിയ, വടക്കൻ ബാത്തിന, ബുറൈമി എന്നീ ഗവർണറേറ്റുകളിലും അൽ ഹജർ പർവ്വതനിരകളിലുമായിരിക്കും മഴ ലഭിക്കുക.

വിവിധ ഇടങ്ങളില 10 മുതൽ 30 മി.മീറ്റർവരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കുമെന്ന്​ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. മണിക്കൂറിൽ 37 മുതൽ 55 കിലോ മീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും കാറ്റിന്‍റെ വേഗത. വാദികളിൽ നിന്നും താഴ്ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും മാറി നിൽക്കണമെന്നും വാദികൾ മുറിച്ച്​ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പൊതുജനങ്ങളോട്​ നിർദ്ദേശിച്ചു. കുട്ടികളെ വാദികളിൽ നിന്താൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും അവരെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യ​പ്പെട്ടു.

Rain is likely in various governorates of Oman today