മുസന്നയിൽ അനധികൃത ബേക്കറിയിൽ റെയ്ഡ്; ഒരു ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: തെക്കൻ ബാതിന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റെയ്ഡിനെ തുടർന്ന് മുസന്നയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനധികൃത ഭക്ഷ്യ നിർമാണ കേന്ദ്രം പൂട്ടിച്ചു.
സ്വകാര്യ വസതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനധികൃത സമൂസ നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ, റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് മുസന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിഭാഗം റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
മതിയായ വ്യാപാര ലൈസൻസുകളില്ലാതെയും ദേശീയ ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും വൻതോതിൽ സമൂസ നിർമിച്ചിരുന്നതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. റെയ്ഡിൽ 903 കിലോഗ്രാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
