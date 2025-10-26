Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:00 PM IST

    ‘റ​ഫി കി ​യാ​ദേ​ൻ’ റ​ഫി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി ഇ​ഖ്‌​റ കെ​യ​ർ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​രം

    സ​മീ​ജ്‌ കാ​പ്പാ​ട്‌, ഷാ​സി​യ അ​ഫ്‌​റി​ൻ, അ​ബു അ​ഹ​മ​ദ്‌, ഫി​റോ​സ്‌ കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ
    ‘റ​ഫി കി ​യാ​ദേ​ൻ’ റ​ഫി​യു​ടെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി ഇ​ഖ്‌​റ കെ​യ​ർ സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​രം
    ഇ​ഖ്‌​റ കെ​യ​ർ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘റ​ഫി കി ​യാ​ദേ​ൻ’ സം​ഗീ​ത​മ​ത്സ​രം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: അ​ന​ശ്വ​ര ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​ഖ്‌​റ കെ​യ​ർ സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗീ​ത മ​ത്സ​രം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ​ലാ​ല വി​മ​ൻ​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത​രാ​വി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഫി​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്‌ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി. 33 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 15 പേ​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ വോ​യി​സ്‌ ഓ​ഫ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ലെ സ​മീ​ജ്‌ കാ​പ്പാ​ട്‌ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    ഷ​സി​യ അ​ഫ്‌​റീ​നാ​ണ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം. അ​ബു അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. വോ​യി​സ്‌ ഓ​ഫ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഫി​റോ​സ്‌ കൊ​ച്ചി​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​റ് ഡോ.​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഹു​സൈ​ൻ ക​ച്ചി​ലോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌, ഡോ. ​അ​പ​ർ​ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ദി​ഖ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​മു​ഖ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ ഡോ. ​വ​ന്ദ​ന ജ്യോ​തി​ർ​മ​യി, സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ രാം​ദാ​സ്‌ ക​മ്മ​ത്ത്‌, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ശി​വ​ജി കൃ​ഷ്‌​ണ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. ഇ​ഖ്‌​റ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഡോ. ​ഷാ​ജി​ദ്‌ മ​രു​തോ​റ, സ്വാ​ലി​ഹ്‌ ത​ല​ശ്ശേ​രി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Oman Newsmusic competitiongulf news malayalamIqrah
