Madhyamam
    Oman
    Posted On
    27 Dec 2025 12:32 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:32 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​രം: ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട റൗ​ണ്ട് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​രം: ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട റൗ​ണ്ട് സ​മാ​പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഔ​ഖാ​ഫ്-​മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക യോ​ഗ്യ​താ റൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ സ​മാ​പ​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 170 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, ഖു​ർ​ആ​നോ​ടു​ള്ള ക​രു​ത​ലും ശ്ര​ദ്ധ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വ​ഖ്ഫ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഖു​ർ​ആ​ൻ സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ അ​വ​രു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വു​മാ​യ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ത്സ​രം സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ദോ​ഫാ​ർ, ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ, അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ്യ, മ​സ്ക​ത്ത് എ​ന്നീ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ച് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

