Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 10:11 AM IST

    ബ​ർ​ക​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും

    ബ​ർ​ക​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും
    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ബ​ർ​ക്ക മ​ദ് റസ ഫെ​സ്റ്റ് ആ​ർ യൂ​സു​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ബ​ർ​ക്ക മ​ദ് റസ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബ​ർ​ക്ക: അ​ൽ മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ബ​ർ​ക്ക മ​ദ് റ​സ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖു​ർ​ആ​ൻ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘യു​വ​മ​ന​സ്സു​ക​ൾ ഖു​ർ​ആ​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു’ എ​ന്ന ബാ​ന​റി​ൽ, ഖു​ർ​ആ​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ർ യൂ​സു​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഖു​ർ​ആ​നെ പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെക്കുറി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഹി​ക്മ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും പൊ​തു​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലും ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന, ദ​ഫ് മു​ട്ട്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, അ​റ​ബി ഡാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ത​രം ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​നെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. മ​ദ്റ​സ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷ​ക്കീ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ജാം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​മ​യ്യ സാ​ദി​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ദീ​ർ ചേ​ള​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

