ഖുർആൻ മത്സരം;വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ഹയർ സെന്റർ ഫോർ കൾചർ ആൻഡ് സയൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 33ാമത് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ഖുർആൻ മത്സരത്തിന്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ഹയർ സെന്റർ ഫോർ കൾചർ ആൻഡ് സയൻസ് ചെയർമാൻ ഹബീബ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ റിയാമിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചത്. ഒമാനി പൗരന്മാർക്കായാണ് മത്സരം.
പുതിയ തലമുറയെ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കാനും പാരായണ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് പാരായണം ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മത്സര വിജയികളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഖുർആൻ മത്സരങ്ങളിൽ ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register