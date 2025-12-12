Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 12 Dec 2025 2:53 PM IST
    date_range 12 Dec 2025 2:53 PM IST

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​രം;വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​രം;വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഹ​യ​ർ ​സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 33ാമ​ത് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഹ​യ​ർ ​സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​ബീ​ബ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ റി​യാ​മി​യാ​ണ് ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യെ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കാ​നും പാ​രാ​യ​ണ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് പാ​രാ​യ​ണം ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളാ​ണ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ക.

