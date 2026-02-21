Begin typing your search above and press return to search.
    ഖു​റം നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കും ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കും വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു

    പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം
    ഖു​റം നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കും ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കും വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ ഖു​റം നാ​ച്ചു​റ​ൽ പാ​ർ​ക്കും ആ​മി​റാ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വീ​ണ്ടും തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കി. മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ജ​നു​വ​രി 31ന് ​സ​മാ​പി​ച്ച മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​ക​ളാ​യി​രു​ന്ന പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​തേ​സ​മ​യം, റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യും വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ഒ​ന്നു​വ​രെ​യു​മാ​ണ് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

