Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:23 AM IST

    ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക; ഏ​ഷ്യ-​ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ 215.1 സ്കോ​റു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്
    ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക; ഏ​ഷ്യ-​ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ജീ​വി​ത ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ഏ​ഷ്യ-​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി ഒ​മാ​ൻ. 2025 ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ലെ നം​ബി​യോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​ട്ടം. നം​ബി​യോ​യു​ടെ ആ​ഗോ​ള ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ക​ല​നം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ഷ്യ-​ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ 215.1 സ്കോ​റു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. 189.4 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്. യു.​എ.​ഇ​ക്ക് 174.2 പോ​യ​ന്റും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്ക് 173.7 പോ​യ​ന്റു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം അ​ള​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത തോ​തി​നെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഗോ​ള ഡേ​റ്റ ബേ​സാ​ണ് ഈ ​സൂ​ചി​ക.

    ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പ​ക​രം, ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ​ർ​വേ​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് നം​ബി​യോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്. സു​ര​ക്ഷ, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം, വ​രു​മാ​ന​വും ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വും ത​മ്മി​ലെ അ​നു​പാ​തം, ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി- അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ നി​ല​വാ​രം, ഗ​താ​ഗ​ത നി​ല​വാ​രം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി, മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ തോ​ത് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:asiaqualityGulf regionOmanQuality of Life index
    News Summary - Quality of Life Index; Oman ranks first in Asia-Gulf region
    Similar News
    Next Story
    X