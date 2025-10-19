Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightക്യൂ.​എ​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 12:07 PM IST

    ക്യൂ.​എ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്; അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ട്ടാ​മ​ത്

    text_fields
    bookmark_border
    298 അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്
    ക്യൂ.​എ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്; അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ട്ടാ​മ​ത്
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്യൂ.​എ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല (എ​സ്.​ക്യു.​യു) അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. മ​സ്ക​ത്ത് സീ​ബി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യു.​എ​സ് അ​റ​ബ് ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന ദി​വ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    അ​റ​ബ് റീ​ജ​ന​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​റ​ബ് അ​ക്കാ​ദ​മി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക രം​ഗ​ത്തെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ക്യു.​എ​സ് അ​റ​ബ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ​മാ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​ന്മാ​ർ, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ​​വേ​ഷ​ക​ർ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ദ​ഗ്ദ​ർ, ന​യ​രൂ​പ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി

    ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ക്യു.​എ​സ് അ​റ​ബ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം 298 അ​റ​ബ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ക്യു.​എ​സ് റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തി​ൽ 82 പു​തി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ഒ​മാ​നി​ലെ 11 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലെ 11 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലെ​ണ്ണം പു​തു​താ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​യാ​ണ്.

    ക്യു.​എ​സ് അ​റ​ബ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ , പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്രാ​യോ​ഗി​ക മാ​തൃ​ക​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ന​വീ​ക​ര​ണം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഗു​ണ​മേ​ന്മ, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ലേ​ണി​ങ്, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്ത് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​യും പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ​യും ഫോ​റം സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsUniversity RankingsSultan Qaboos University
    News Summary - QS University Rankings; Sultan Qaboos University ranked eighth among Arab universities
    Similar News
    Next Story
    X