Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 10:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 10:44 AM IST

    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം; മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​ ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ആ​യി​ര​ക്കണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഒ​ഴു​കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്തല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന
    പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം; മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​ ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​വി​ധാ​നം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഓ​ൺ-​സൈ​റ്റ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യു​മാ​യി ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി. ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ആ​യി​ര​ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ദോ​ഫാ​റി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

    സ്ഥി​ര​വും താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​വു​മാ​യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഭ​ക്ഷ​ണം, പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ദ്രു​ത​വും സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും മൊ​ബൈ​ൽ ലാ​ബ് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്റ് ഇ​വാ​ലു​വേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഫ​വാ​സ് റ​മ​ദാ​ൻ സു​ബൈ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.​അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ലാ​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ലു​ള്ള​ത്. സ്ഥ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ട​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം, ഭ​ക്ഷ്യ​ജ​ന്യ, ജ​ല​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, മി​ക​ച്ച ശു​ചി​ത്വ രീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രെ​യും ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വെ​ർ​ച്വ​ൽ റി​യാ​ലി​റ്റി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന അ​വ​ബോ​ധ വി​ഭാ​ഗ​വും മൊ​ബൈ​ൽ ലാ​ബി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ​ണം ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന കു​പ്പി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അം​ഗീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഉ​ട​ന​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​നാ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം, പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ​യാ​ണ് മൊ​ബൈ​ൽ ഫു​ഡ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യും എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പ​രി​ശോ​ധ​നാ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ്വീ​ക​രി​ച്ചും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ത്തും, ഒ​മാ​നി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഒ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​നും ശു​ചി​ത്വ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ, ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​വു​മാ​യ സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ദോ​ഫാ​ർ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

