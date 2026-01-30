Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:01 PM IST

    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ആ​ർ.​എം.​എ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ സം​ര​ക്ഷ​ണം; തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് ആ​ർ.​എം.​എ നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ആ​ർ.​എം.​എ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് നി​വേ​ദ​നം അ​യ​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും സി​ക്സ് എ ​ഫോം മു​ഖേ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ.​പി.​ഐ.​സി ന​മ്പ​ർ, ബൂ​ത്ത് ന​മ്പ​ർ എ​ന്നി​വ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും, ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ള്ളി​ലെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യും പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തു​മൂ​ലം വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    ഈ ​അ​പാ​ക​ത കാ​ര​ണം, ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ (ഇ.​ആ​ർ.​ഒ) അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​രി​ക​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Protection of expatriate voting rights; RMA submits petition to Election Commission
    Similar News
    Next Story
    X