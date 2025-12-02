Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    2 Dec 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 8:44 AM IST

    പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന മ​​ല​​യാ​​ളി സ​​മാ​​ജം ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പ്ര​​ചോ​​ദ​​ന മ​​ല​​യാ​​ളി സ​​മാ​​ജം ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ

    ന​ട​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ 55 ാം ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ബൗ​ഷ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ലാ​സ്മ ര​ക്ത ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​പ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ജ​യ കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​മേ​ഷ്, സ​ജേ​ഷ്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, രാ​ജേ​ഷ്, ബി​നു ര​മേ​ശ​ൻ, അ​ല​ക്സ്, ലി​ജോ, സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ അ​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം കാ​രി​ക്കോ​ട്, കാ​വി​ൽ ഹ​രി അ​ശ്വി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Oman NewsBlood Donation CampMuharraq Malayali Societygulf news malayalam
