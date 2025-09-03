Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Sept 2025 10:37 AM IST
    date_range 3 Sept 2025 10:37 AM IST

    ഇബ്രിയില്‍ നബിദിനാഘോഷം

    ഔ​ഖാ​ഫ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഔ​ഖാ​ഫ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഇ​ബ്രി വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ല്‍ മു​ഹ​ല്ല​ബ് ഇ​ബ്‌​നു അ​ബി സു​ഫ്ര ഹാ​ളി​ല്‍ ഗ​വ​ര്‍ണ​ര്‍ ന​ജീ​ബ് ബി​ന്‍ അ​ലി അ​ല്‍ റ​വാ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഔ​ഖാ​ഫ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലി​ഹ് അ​ല്‍ റാ​ശി​ദി​യു​ടെ​യും ഇ​ബ്രി വാ​ലി ശൈ​ഖ് ഡോ. ​സ​ഈ​ദ് ബി​ന്‍ ഹു​മൈ​ദ് അ​ല്‍ ഹ​ര്‍ത്തി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ജീ​വി​തം, ധാ​ര്‍മി​ക​ത, അ​ധ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി ഖാ​രി​അ് സൈ​ഫ് ബി​ന്‍ അ​ലി അ​ല്‍ മു​ഖ്ബ​ലി​യു​ടെ വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ പാ​രാ​യ​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. പ്ര​വാ​ച​ക​ന്‍ കൈ​മാ​റി​യ ധാ​ര്‍മി​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ദൃ​ശ്യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി. തു​ട​ര്‍ന്ന് ‘പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ജ​ന​നം’ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ മ​റ്റൊ​രു ദൃ​ശ്യ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​ലിം അ​ല്‍ ക​ല്‍ബാ​നി​യു​ടെ ഒ​രു ക​വി​ത​യും അ​ദ്‌​നാ​ന്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ മ​ബ്‌​സാ​ലി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ന​അ്തും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ ധാ​ര്‍മി​ക​ത, ത​ന്റെ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​ക​മ്പ, കാ​രു​ണ്യം, അ​വ​രോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത​ല്‍ എ​ന്നി​വ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​സി​ല്‍ ബാ​ന്‍ഡി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ക്ലി​പ്പ് അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    TAGS:celebrationOman NewsibriProphet's Day
    News Summary - Prophet's Day celebration in Ibri
