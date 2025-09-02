Begin typing your search above and press return to search.
    40 ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധം; ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും
    മ​സ്ക​ത്ത്: യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ആ​ളു​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 40 ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്‌​സി​നാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നോ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    ഇ​ത് വി​പ​ണി​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തോ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ല​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം കു​റ​ക്കു​ക​യും ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഊ​ർ​ജ, ധാ​തു മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് സെ​ക്ട​ർ സ്കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടേ​ണ്ട​ത്. അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ത്ത​രം പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ഏ​തൊ​രു ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളോ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളോ അ​സാ​ധു​വാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല എ​ച്ച്.​ആ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വു​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​​പ്പെ​ട്ടു.

    റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​ഡ് ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ൾ, ​െട്ര​യി​ല​റു​ക​ൾ, മാ​ലി​ന്യ ഗ​താ​ഗ​ത ട്ര​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഒ​മാ​നി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നോ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സെ​ക്ട​റ​ൽ സ്കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടേ​ണ്ട​ത്. അം​ഗീ​കൃ​ത ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തെ ഒ​മാ​നി, പ്ര​വാ​സി വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യോ പു​തു​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യി​ല്ല. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സെ​ക്ട​റ​ൽ സ്കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി ലൈ​സ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    അ​തു​പോ​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ങ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​മാ​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്‌​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ലൈ​സ​ൻ​സ് ചെ​യ്ത സെ​ക്ട​ർ സ്‌​കി​ൽ​സ് യൂ​നി​റ്റാ​ണ് ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ, എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ, ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​ർ, മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ 19 പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

