    Oman
    Posted On
    4 Dec 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 10:37 AM IST

    വ​യ​ൽ വ​ര​മ്പി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ജാ​ഥ

    വ​യ​ൽ വ​ര​മ്പി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ജാ​ഥ
    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ൻ.​കെ, അ​ൽ​ഖൂ​ദ്

    ‘പോ​യ​കാ​ല ജീ​വി​ത യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രാ​ഘോ​ഷ നാ​ളു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. പു​ത്ത​ല​ത്ത് മൂ​സ​ക്ക​യു​ടെ ചാ​യ​പ്പീ​ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടു​ന്ന ചാ​യ​യും ക​ടി​യും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​പ്പ് നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ത്ര വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഏ​റെ സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ പെ​രു​മാ​റു​ക​യും വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.’




    പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​മ്പാ​ടും ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന നാ​ദാ​പു​രം പ​ള്ളി​യും കു​റ്റി​പ്രം കോ​വി​ല​ക​വും മ​റ്റു വി​വി​ധ ച​രി​ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സം​ഗ​മ ഭൂ​മി​ക​യാ​യ നാ​ദാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ർ​മ​വെ​ച്ച മു​ത​ലേ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ള​മാ​യി ഒ​രേ മു​ന്ന​ണി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന തെ​ങ്ങി​ൻ തോ​പ്പു​ക​ളും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വ​യ​ലേ​ല​ക​ളും കൊ​ണ്ട് ഹ​രി​ത​ഭം​ഗി ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മ​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ദാ​പു​രം.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ വാ​താ​യ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നും തു​റ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഒ​രേ മു​ന്ന​ണി ത​ന്നെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​കാം വി​ക​സ​ന​ത്തു​ട​ർ​ച്ച എ​ന്ന​തും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ശാ​ല​മാ​യ വ​യ​ൽ​വ​ര​മ്പി​ലൂ​ടെ ജാ​ഥ​യാ​യി മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച് പോ​കും. പ്ര​ധാ​ന വ​ര​മ്പി​ലൂ​ടെ ജാ​ഥ പോ​കു​മ്പോ​ൾ എ​തി​ർ​പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ജാ​ഥ​യും എ​തി​ർ വ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന ശ​ബ്ദം കേ​ട്ടാ​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വ​ന്ന് വ​ഴി​മാ​റി ഉ​പ​വ​ര​മ്പി​ലൂ​ടെ പോ​കാ​ൻ പ​റ​യും. കാ​ര​ണം, ത​മ്മി​ൽ ഉ​ര​സാ​തെ കാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ.

    അ​ങ്ങ​നെ അ​ല്ല​ലും അ​ല​ട്ടു​മി​ല്ലാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും റി​സ​ൽ​ട്ടു​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ന​മ്മു​ടെ റോ​ഡി​ന്റെ​യും വ​ഴി വി​ള​ക്കി​ന്റെ​യും കാ​ര്യം വ​ള​രെ സീ​രി​യ​സാ​യി​ത്ത​ന്നെ മെം​ബ​റു​ടെ​യും ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തും.

    ഞാ​നോ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ള്ളി മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ലേ​ക്കും സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി ഒ​രു ചെ​റു വ​ര​മ്പാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​യു​ട​ൻ ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ ഈ ​വ​ഴി​യു​ടെ കാ​ര്യം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഒ​പ്പ് ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്നോ​ണം സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ഒ​രു ന​ട​പ്പാ​ത​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യും സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി. ആ ​ച​രി​ത്ര പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ക്കാ​ൻ തു​മ്പോ​ളി അ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. കു​റി​പ്പു​കാ​ര​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റും അ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി എം.​പി. സൂ​പ്പി​ക്ക​യും ഇ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹാ​ജി​യും സി.​ടി. മൊ​യ്തു ഹാ​ജി​യും നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും നേ​തൃ​ത്വം​ന​ൽ​കി​യ ഒ​രു ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു ന​ട​പ്പാ​ത പി​ന്നീ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ത​ന്നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു റോ​ഡു​ണ്ടാ​യ​ത് വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നും സ്മ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    അ​തി​നാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ്വാ​ഭാ​വി​ക അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല. ഈ ​കാ​ര്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വ​ള​രെ​യേ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. ഏ​റെ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തും ഈ ​നി​ല തു​ട​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​ന്മാ​രാ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളേ​റെ​യി​ല്ലാ​തെ ഭ​ര​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഏ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്.

    അ​തി​നാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ സ്വാ​ഭാ​വി​ക അ​സ്വാ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല. ഈ ​കാ​ര്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്കെ​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വ​ള​രെ​യേ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണ്. ഏ​റെ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​യ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തും ഈ ​നി​ല തു​ട​രു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​ന്മാ​രാ​ണ്. സാ​ങ്കേ​തി​ക​മാ​യ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​ത​ക​ളേ​റെ​യി​ല്ലാ​തെ ഭ​ര​ണ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഏ​തൊ​രു സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നും പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്.

    കോ​ഴി​യും ആ​ടും വി​ത്തു​ക​ളും തൈ​ക​ളും ത​ന്റെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തും പ്ര​സ്തു​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന​തു​ത​ന്നെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യി ഏ​റെ ഇ​ട​പ​ഴ​കി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ്യ​വ​സ്ഥ​യും സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ.

