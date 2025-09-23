Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:53 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:53 AM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി വേ​ണം; ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി

    തൊ​ഴ​ി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്
    സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി വേ​ണം; ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി തൊ​ഴ​ി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഫോ​ർ​മാ​റ്റ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​നും വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ അ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കോ​ഴ്സു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സ​മാ​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രും. നേ​രി​ട്ടോ വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​യോ​ജി​ത ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യാ​ലും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും നേ​ടാ​തെ അ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല തീ​രു​മാ​നം ന​മ്പ​ർ 40/2021, തൊ​ഴി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന മേ​ഖ​ല ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി​യ റോ​യ​ൽ ഡി​ക്രി ന​മ്പ​ർ 61/2024 എ​ന്നി​വ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​തൊ​രു രീ​തി​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കും. പി​ഴ ചു​മ​ത്ത​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കും.

    ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും അം​ഗീ​കൃ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം വീ​ണ്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​വ​രും സ്വ​കാ​ര്യ പ​രി​ശീ​ല​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി അ​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്ങി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 8007 7000 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

