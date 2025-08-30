Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    30 Aug 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 12:10 PM IST

    സ്വ​കാ​ര്യ ടൂ​റി​സം പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം; ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​റി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​യി ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​യി ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ‘ദ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗം.ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​വും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടൂ​റി​സം പൈ​തൃ​ക, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ അ​സ്സാ​ൻ ബി​ൻ ഖാ​സിം അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ചു​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു വേ​ദി​യാ​ണ് ഫോ​റ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ ദ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​ന​വും വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​നു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ഹ്‌​ലം അ​ൽ ഖ​സ്സ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News, Oman News, partnership, Jabal Akhdar, Private tourism
