Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:47 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​ത്യോ​പ്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി​യെ ഇ​ത്യോ​പ്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ആ​ബി അ​ഹ്മ​ദ​ലി ആ​ഡി​സ് അ​ബാ​ബ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഡ്രൈ​വ് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ന്നു 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദ്വി​ദി​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും. ​​ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജോ​ർ​ഡ​നും ഇ​ത്യോ​പ്യ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന മോ​ദി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന്, സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലെ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി

    ശ്രീ​നി​വാ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യാ​പാ​രം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി ശ്രീ​നി​വാ​സ് വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ (സി.​ഇ.​പി.​എ) അ​ഥ​വ ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റാ​ണ് ച​ർ​ച്ചാ കേ​ന്ദ്രം. ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ലാ​ണ്. പ​ര​സ്പ​രം താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വൈ​കാ​തെ, ഈ ​ക​രാ​ർ അ​ന്തി​മ​രൂ​പം നേ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 10.6 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ വ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം. മു​മ്പ് ഇ​ത് 8.8 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​യി​രു​ന്നു. എ​ണ്ണ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഊ​ർ​ജ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് മു​ഖ്യ കാ​ര​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ഊ​ർ​ജ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് അ​പ്പു​റം വ്യാ​പാ​ര-​സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ലോ​ഹ​സം​സ്ക​ര​ണ​വും സ്റ്റീ​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ഗ്രീ​ൻ ഹൈ​ഡ്ര​ജ​ൻ, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വ​ള​ർ​ച്ച നേ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യാ-​ഒ​മാ​ൻ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ണെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ധാ​ന ക​പ്പ​ൽ പാ​ത​ക​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​ന് ആ​ക​ർ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. സു​ൽ​ത്താ​നു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ചയും പ്ര​തി​നി​ധി​ത​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ളും മോ​ദി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, ഊ​ർ​ജം, പ്ര​തി​രോ​ധം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, കൃ​ഷി, സം​സ്‌​കാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ- ഒ​മാ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 70ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. മോ​ദി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​വും ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​വും പി​ന്നി​ടു​ക​യാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി. ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    മോ​ദി​യു​ടേ​ത് ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടാം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ. 2018 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഫ​ല​സ്തീ​നും അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​മ​ട​ക്കം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ വി​ദേ​ശ യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് മോ​ദി ​ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദു​മാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ബൈ​ത്തു​ൽ ബ​റ​ക​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ മോ​ദി ര​ണ്ടു ദി​വ​സം സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ ത​ങ്ങി. പി​ന്നീ​ട് 2023 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി പ്ര​ധാ​ന​ന്ത്രി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​ത​മി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. മൂ​ന്നു ദി​വ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു​വു​മാ​യും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഒ​രു ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് തി​ക​ഞ്ഞ​ വേ​ള​യി​ൽ​ക്കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​ത​മി​ന്റെ ആ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    2018 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​ മോ​ദി

    അ​ന്ന​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ




    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Narendra ModiOman Newsprimeministergulf news malayalam
    News Summary - Prime Minister Narendra Modi in Oman today
    Similar News
    Next Story
    X