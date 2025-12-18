Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:42 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:42 AM IST

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ൽ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്
    ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഒ​മാ​ൻ

    പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ന്‍

    താ​രീ​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ദ്വി​ദി​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യെ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ

    ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ന്‍ താ​രീ​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദ്വി​ദി​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി. ​​ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.45നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​ന്ത്രി മ​സ്ക​ത്തി​ലെ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ന്‍ താ​രീ​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മോ​ദി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ര​വേ​ൽ​പ് ന​ൽ​കി. വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി​യ മോ​ദി​യെ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വ​ര​വേ​റ്റ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വി.​ഐ.​പി ഹാ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ മോ​ദി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ-​നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യു​സ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഈ​സ ബി​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ സാ​യു​ധ​സേ​ന​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ്വീ​ക​ര​ണ​ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജോ​ർ​ഡ​നും ഇ​ത്യോ​പ്യ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മോ​ദി​ക്കൊ​പ്പം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​സ്. ജ​യ്ശ​ങ്ക​ർ, വാ​ണി​ജ്യ​മ​ന്ത്രി പീ​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ൽ, ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് അ​ജി​ത് ഡോ​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ​ത്തി​യ മോ​ദി​യെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​േ​ളാ​ടെ ഒ​മാ​നി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വ​ര​വേ​റ്റു. ഒ​മാ​നി സം​ഗീ​തം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് മോ​ദി സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​കാ​ര്യ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ന്‍ താ​രീ​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദു​മാ​യി മോ​ദി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും ഒ​മാ​നും ത​മ്മി​ലെ സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, ഊ​ർ​ജം, പ്ര​തി​രോ​ധം, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, കൃ​ഷി, സം​സ്‌​കാ​രം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ര​സ്പ​ര​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ആ​ഗോ​ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​ക​ക്ഷി​ക​ളും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ-​ഒ​മാ​ൻ ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ 70ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2018 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ഫ​ല​സ്തീ​നും അ​ബൂ​ദ​ബി​യു​മ​ട​ക്കം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തെ വി​ദേ​ശ​യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് മോ​ദി ​ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മോ​ദി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും.

