വടക്കൻ ശർഖിയയിൽ ശൈത്യകാല ടൂറിസം സീസണിന് ഒരുക്കംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ വടക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിൽ 2026-27 ശൈത്യകാല ടൂറിസം സീസണിന് മുന്നോടിയായി വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി വിവിധ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം താമസസൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിവരികയാണെന്ന് പൈതൃക-ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സുമയ്യ ബിൻത് ഹമദ് അൽ ബുസൈദി അറിയിച്ചു.
ഗവർണറേറ്റിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 111 ഹോട്ടൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഏകദേശം 1,363 മുറികളുണ്ട്. ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഗ്രീൻ ലോഡ്ജുകൾ, ഗെസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, പൈതൃക താമസകേന്ദ്രങ്ങൾ, മരുഭൂമിയിലെ ടൂറിസം ക്യാമ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിദിയ, അൽ ഖാബിൽ വിലായത്തുകളിലെ മണൽപ്രദേശങ്ങളിലാണ് നിരവധി ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
മരുഭൂമിയിലെ സാഹസിക വിനോദങ്ങൾക്കും ക്യാമ്പിങ്ങിനും പേരുകേട്ട ബിദിയയാണ് ഗവർണറേറ്റിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന്. വാദി ബനി ഖാലിദിലെ ജലാശയങ്ങൾ, മഖൽ ഗുഹ, പുരാതന അൽ ഔയ്ന പള്ളി, അൽ അദ്ഫൈൻ കോട്ട, ഹാവർ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കും. ഇബ്രയിൽ ബുധനാഴ്ച ചന്ത, അൽ മൻസഫ, അൽ ഖനാതിർ പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങൾ, ദുൽ ഖിബ്ലതൈൻ പള്ളി, ബൈത് അൽ ദർവാസ മ്യൂസിയം, ഖഫീഫ അണക്കെട്ട്, സഫാരി വേൾഡ് പാർക്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ദിമാ വത്തായീനിൽ ജലാശയങ്ങളും താഴ്വരകളും അൽ ഹമ്മാം കോട്ടയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. സനാവിലെ പരമ്പരാഗത ചന്തയും പുരാതന അൽ സവാഫ, അൽ ബറാശിദ പൈതൃക മേഖലകളും പേരുകേട്ടവയാണ്.
40ലധികം ദിശാസൂചക ബോർഡുകൾ
വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കാനും പ്രകൃതി-പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്താനും 40ലധികം ദിശാസൂചക, വിനോദസഞ്ചാര, ബോധവത്കരണ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബിദിയയിലെ അൽ മുംതറബ്, അൽ വാസിൽ കോട്ടകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജലാശയങ്ങളിലെ വികസനപദ്ധതിയിൽ റസ്റ്ററന്റ്, പാലങ്ങൾ, സിപ്പ് ലൈൻ, നടപ്പാതകൾ, വിശ്രമത്തിനുള്ള ഷെൽട്ടറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഹാവർ താഴ്വരയിൽ കഫേയും വിനോദസഞ്ചാര പാതയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അൽ ഖരിയ പ്രദേശത്തെ സന്ദർശകകേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർമാണം 50 ശതമാനം പൂർത്തിയായി. ബിദിയ വിനോദകേന്ദ്രത്തിന്റെ വികസനവും ബിദിയയിലെ ആമദ് അൽ ദാഹിർ പ്രദേശത്തിന്റെയും അൽ ഖാബിലിലെ ആമദ് ഇസ് പ്രദേശത്തിന്റെയും നവീകരണവും പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആമദ് അൽ ദാഹിറിലെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആമദ് ഇസിലെ നിർമാണം 80 ശതമാനം പിന്നിട്ടു. അൽ മുദൈബിയുടെ നഗരമുഖം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ശൈത്യകാല സീസണിൽ മരുഭൂമിയിലെ മത്സരങ്ങൾ, ഒട്ടകയോട്ടം, പൈതൃക സംഗമങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ പ്രദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽനിന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നവർക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ പ്രാദേശിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്താനും യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.