Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​നി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:07 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ വി​വാ​ഹ​പൂ​ർ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധം

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ; ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത് മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി
    ഒ​മാ​നി​ൽ വി​വാ​ഹ​പൂ​ർ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധം
    cancel

    ഒ​മാ​ൻ: വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​വാ​ഹം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്, ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​യോ​ടൊ​പ്പം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്രം ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ൻ / പൗ​രി ആ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​മ്പ​ർ 111/2025 (വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം) പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​വ​രെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങും ന​ൽ​ക​ണം. പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നാ​മ​തൊ​രാ​ൾ​ക്ക് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​ക​ണം. ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​തെ വി​വാ​ഹ ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ല. രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 ദി​വ​സ​വും പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​റു​മാ​സ​വും ത​ട​വോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 100 മു​ത​ൽ 1,000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്നോ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തേ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യ 2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഐ​ച്ഛി​ക​മാ​ക്കി, വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഐ​ച്ഛി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട്, 2025-26 അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​യ​മം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ പ്രീ-​മാ​രി​റ്റ​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2024ലെ 15 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 2025ൽ 43 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​റ​ബ് അ​ൽ ലം​ക്കി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 11ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വാ​ഹ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ൻ മ​തി​യാ​യ സ​മ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ആ​രോ​ഗ്യ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, വ​നി​ത-​ശി​ശു ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​റും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ജ​മീ​ല ബി​ൻ​ത് തൈ​സീ​ർ അ​ൽ അ​ബ്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ‘സ്റ്റാ​ർ​ട്ട് റൈ​റ്റ്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​ചാ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2026ൽ ​നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2025 മു​ഴു​വ​ൻ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    1999ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഐ​ച്ഛി​ക സേ​വ​ന​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്രീ-​മാ​രി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന, പാ​ര​മ്പ​ര്യ ര​ക്ത​രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും മാ​തൃ-​ശി​ശു​മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് താ​ഴ്ത്താ​നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സി​ക്കി​ൾ സെ​ൽ അ​നീ​മി​യ, ബീ​റ്റാ ത​ലാ​സീ​മി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം കു​റ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Premarital medical examination mandatory in Oman
    Similar News
    Next Story
    X