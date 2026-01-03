Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightവി​വാ​ഹ​പൂ​ർ​വ...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 11:26 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 11:26 AM IST

    വി​വാ​ഹ​പൂ​ർ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് സാ​ധു​ത​യു​ണ്ടാ​കും
    വി​വാ​ഹ​പൂ​ർ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന (പ്രീ- ​മാ​രി​റ്റ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ്) ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഒ​മാ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യോ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യോ അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​യ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ച​രി​ത്രം (ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) ഡോ​ക്ട​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പൊ​തു​ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പ​ക​രു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ക്രീ​നി​ങ്, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ല​ഭ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും, സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​നി​ത​ക (ജ​ന​റ്റി​ക്), മാ​ന​സി​ക (സൈ​​ക്കോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ) കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങും ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് നേ​രി​ട്ട് ന​ൽ​കു​ക​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ​ഗ്ധ​രി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യും. എ​ല്ലാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം, ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​നം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്രീ-​മാ​രി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കും. ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ക​ർ​പ്പ് വി​വാ​ഹ ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നോ​ട്ട​റി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് നോ​ട്ട​റി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് സാ​ധു​ത​യു​ണ്ടാ​കും.

    വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഒ​രു നി​ർ​ബ​ന്ധ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള​തും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ജീ​വി​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത് കാ​ണേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​മാ​നി​ൽ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്രം ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ൻ / പൗ​രി ആ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 ദി​വ​സ​വും പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​റു​മാ​സ​വും ത​ട​വോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 100 മു​ത​ൽ 1,000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്നോ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും.

    നേ​ര​ത്തേ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:health ministrymedical checkupOman News MalayalamPremarital
    News Summary - Premarital medical checkup; Health Ministry clarifies procedures
    Similar News
    Next Story
    X