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    Oman
    Posted On
    date_range 27 July 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 8:45 AM IST

    പ്രവചന മത്സരം: സമ്മാനം കൈമാറി

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    പ്രവചന മത്സരം: സമ്മാനം കൈമാറി
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    ആർ.എം.എ സംഘടിപ്പിച്ച ഫുട്ബാൾ പ്രവചന മത്സരത്തിലെ വിജയിക്ക് സമ്മാനം കൈമാറുന്നു 

    മസ്കത്ത്: ഫിഫ ലോകകപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷൻ (ആർ.എം.എ) സംഘടിപ്പിച്ച ഫിഫ ഫുട്ബാൾ പ്രവചന മത്സരത്തിലെ വിജയിയായ ആശിഫ കബീറിന് ഇംപക്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത സ്മാർട്ട് ടി.വി കൈമാറി. റൂവി ഗ്ലോബൽ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആർ.എം.എ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലുവ സമ്മാനം കൈമാറി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. മുജീബ് അഹമ്മദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ അഡ്വ. മധുസൂദനൻ, ഷാജഹാൻ, നീതു ജിതിൻ, ലക്ഷ്മി വിജേഷ്, എബി എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചു. ട്രഷറർ സുജിത് പത്മകുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു.

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    TAGS:Oman NewsprizePrediction Competition
    News Summary - Prediction competition, prize handed out,
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