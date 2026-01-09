Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 12:56 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 12:56 PM IST

    സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കുകളിലെ പ്രീ മാരിറ്റൽ സ്ക്രീനിങ്; നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

    നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത വി​വാ​ഹ പൂ​ർ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സാ​ധു​വാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല
    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്രീ​മാ​രി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    വി​വാ​ഹ പൂ​ർ​വ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന 111/2025 ന​മ്പ​ർ രാ​ജ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും നി​ർ​ദി​ഷ്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​ര​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ അ​വ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അം​ഗീ​കൃ​ത ക്ലി​നി​ക്കാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​ൺ​സ​ൽട്ടേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷം, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഡോ​ക്ട​റും ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​വും ഒ​പ്പും മു​ദ്ര​യും പ​തി​പ്പി​ച്ച്, പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ കൈ​പ്പ​റ്റ​ണം.

    ഈ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പി​ന്നീ​ട് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള (പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം) ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ് പ്രൈ​വ​റ്റ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സി​ലോ, വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്രൈ​വ​റ്റ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലോ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മു​ദ്ര​യും അം​ഗീ​കാ​ര​വും നേ​ട​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഫോം ​നോ​ട്ട​റി പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ‘തൗ​തീ​ഖ്’ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ അ​റ്റാ​ച്ച് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​താ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത വി​വാ​ഹ പൂ​ർ​വ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സാ​ധു​വാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഒ​മാ​നി​ൽ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ്രീ ​മാ​രി​റ്റ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ദ​മ്പ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ മാ​ത്രം ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ൻ/​പൗ​രി ആ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 10 ദി​വ​സ​വും പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​റു​മാ​സ​വും ത​ട​വോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 100 മു​ത​ൽ 1,000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്നോ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യോ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യോ അം​ഗീ​കൃ​ത ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​യ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ച​രി​ത്രം (ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ര​മ്പ​ര്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ) ഡോ​ക്ട​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പൊ​തു​ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തും. ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പ​ക​രു​ന്ന രോ​ഗ​ങ്ങ​ള​ടെ സ്ക്രീ​നി​ങ്, ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    എ​ല്ലാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം, ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​നം ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്രീ ​മാ​രി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കും. പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ തീ​യ​തി മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് സാ​ധു​ത​യു​ണ്ടാ​കും.

