നാട്ടിൽപോയ പ്രവാസി മരത്തിൽനിന്ന് വീണ് മരിച്ചു

Posted Ondate_range 3 Oct 2025 10:00 PM IST
Updated Ondate_range 3 Oct 2025 10:00 PM IST
നാട്ടിൽപോയ പ്രവാസി മരത്തിൽനിന്ന് വീണ് മരിച്ചുtext_fields
News Summary - pravasi who returned home died after falling from a tree
സലാല: അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയ പ്രവാസി മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി തളീക്കര സ്വദേശി എ.കെ.അഷറഫ് (52) ആണ് മരിച്ചത്.ഏണി വെച്ച് പ്ളാവിൽ കയറവെ വീണ് , സ്പൈനൽ കോഡിന് പരിക്ക് പറ്റി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഖബറടക്കം വെള്ളി രാവിലെ കൊടക്കൽ ജുമ മസ്ജിദിൽ നടന്നു.കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി സലാലയിൽ പ്രവാസിയായിരുന്നു.
പിതാവ്: പരേതനായ മൊയ്തു, മാതാവ് :സി.കെ.അയ്ശു, ഭാര്യ: ഫൗസിയ പുതിയോട്ടിൽ, മക്കൾ: മുഹമ്മദ് അജ്ഫാൻ, മുഹമ്മദ് ആഷിഫ്, മുഹമ്മദ് തമീം, ഫാത്വിമ തഹ്സി.
അഷറഫിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ സലാല കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡൻ്റ് വി.പി.അബ്ദുസലാം ഹാജി അനുശോചനവും പ്രാർഥനയും നേർന്നു
