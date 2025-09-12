Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 1:56 PM IST

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ മലപ്പുറം ജില്ല ഭാരവാഹികൾ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ
    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യു​ടെ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ബാ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഹ​ഫീ​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​റും ഷ​ഹ​നാ​സ് ലേ​ഡി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​ണ്. അ​രു​ൺ, അ​ക്ബ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ന​ബീ​ലാ ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രും സ​ഹ​ദ് മ​ഞ്ചേ​രി, മ​ൻ​സൂ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, റാ​ഷീ​ദ ജാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും ഇ​ക്ബാ​ൽ ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ഷ​ഹീ​ർ​ഷ, ജാ​സിം, അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ​ൻ, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ദി​ൽ അ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​സീം, ഫാ​യി​സ എ​ന്നി​വ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് പൊ​ന്നാ​നി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഹാ​ര​മ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ലാ​ല ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, ത​സ്റീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman NewsOffice membersPravasi Welfare Malappuram District
    News Summary - Pravasi Welfare Malappuram District Office Bearers
