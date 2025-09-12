പ്രവാസി വെൽഫെയർ മലപ്പുറം ജില്ല ഭാരവാഹികൾ

പ്രവാസി വെൽഫെയർ മലപ്പുറം ജില്ല ഭാരവാഹികൾtext_fields
സലാല: പ്രവാസി വെൽഫെയർ സലാലയുടെ മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഉസ്മാൻ കളത്തിങ്കൽ പ്രസിഡൻറും ബാസിൽ സെക്രട്ടറിയും ഹഫീസ് മാസ്റ്റർ ട്രഷററും ഷഹനാസ് ലേഡി കോഓഡിനേറ്ററുമാണ്. അരുൺ, അക്ബർ പൊന്നാനി, നബീലാ ഉസ്മാൻ എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡൻറുമാരും സഹദ് മഞ്ചേരി, മൻസൂർ പൊന്നാനി, റാഷീദ ജാസിം എന്നിവർ ജോയൻറ് സെക്രട്ടറിമാരും ഇക്ബാൽ കളത്തിങ്കൽ, ഷഹീർഷ, ജാസിം, അബ്ദുല്ല ഹസൻ, ബദറുദ്ദീൻ ആദിൽ അലി, മുഹമ്മദ് നസീം, ഫായിസ എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമാണ്.
പ്രവാസി വെൽഫെയർ ഫോറം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് പൊന്നാനി ഭാരവാഹികളെ ഹാരമണിയിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. സലാല ഐഡിയൽ ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സജീബ് ജലാൽ, തസ്റീന ഗഫൂർ, രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register