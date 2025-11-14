Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:51 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ‘ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫി​യ​സ്റ്റ ഇ​ന്ന്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ‘ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫി​യ​സ്റ്റ ഇ​ന്ന്
    സ​ലാ​ല: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ലേ​ഡീ​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫി​യ​സ്റ്റ സീ​സ​ൺ 2’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട്‌ നാ​ല് മു​ത​ൽ ഫാ​സ്‌ അ​ക്കാ​ദ​മി മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ്‌ ഫി​യ​സ്റ്റ മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ഹാ​ൻ​ഡ്ബോ​ൾ ടീ​മം​ഗം അ​ഖി​ല പി.​എ​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഒ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ഗൂ​ഗി​ൾ ലി​ങ്ക്‌ വ​ഴി നേ​ര​ത്തെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് സ്പോ​ർ​ട്സ്‌ ഫി​യ​സ്റ്റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഷോ​ട്ട്പു​ട്ട്, റ​ണ്ണി​ങ് റേ​സ്, സ്ലോ ​സൈ​ക്ലി​ങ്, റി​ലേ, ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ തു​ട​ങ്ങി മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ട്ട് വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​ജി​ത ഹ​ഫീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന ഒ​ന്നാം സീ​സ​ൺ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ന​മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​സ്‌​റീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ, സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ, സ​ബീ​ർ പി.​ടി, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര, ആ​രി​ഫ മു​സ്ത​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Pravasi WelfaregulfnewsOman
    News Summary - Pravasi Welfare 'Ladies Sports Fiesta' today
