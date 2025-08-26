Begin typing your search above and press return to search.
    26 Aug 2025 12:43 PM IST
    26 Aug 2025 12:43 PM IST

    പ്രവാസി വെൽഫെയർ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഒ​മാ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് മേ​ഖ​ല അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​ദ് പെ​രി​ങ്ങാ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഒ​മാ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് മേ​ഖ​ല അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റു​വി അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ട​ക്കം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത് ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി.

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കേ​ന്ദ്ര വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ർ​ഷ​ദ് പെ​രി​ങ്ങാ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ​ക്ട​ർ ഹാ​ഷിം ജ​വാ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​സ്ത​ഫ, ഫാ​ത്തി​മ ജ​മാ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​വൈ​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ജീ​ർ ജ​ബ്ബാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

